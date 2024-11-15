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أخبار مصر

نقيب الأشراف ورئيس المحكمة الدستورية العليا يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
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قدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأفراد آل الطيب الكرام، في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة، بساحة آل الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وأعرب نقيب الأشراف، عن خالص تعازيه ومواساته وأبناء الأشراف، لفضيلة الإمام الأكبر وآل الطيب الكرام في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

وحرص نقيب الأشراف، على مؤازرة شيخ الأزهر وأفراد عائلة آل الطيب الكرام، في مصابهم الأليم، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار.

رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارون والعاملون بها يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كما قدم المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، وجميع العاملين بالمحكمة، خالص التعازي والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله أمس الأول.

وأعرب المستشار بولس فهمي وجميع أعضاء المحكمة عن صادق تعازيهم ومشاطرتهم ومواساتهم لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يمنحهم الصبر والرضا بقضائه.

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وزير التسامح الإماراتي وعلماء إندونيسيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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رئيس النيجر السابق ووزير الشؤون الإسلامية السعودي يعزيان شيخ الأزهر في شقيقته

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