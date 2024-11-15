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أخبار مصر

أقل من المجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد
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شهدت أسعار اللحوم السودانية بسوق اليوم الواحد انخفاضا ملحوظا عن اللحوم المطروحة بالأسواق، وكذلك عن نظيرتها المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية. 

أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر 

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم السودانية الطازجة بسوق اليوم الواحد المقام بمدينة نصر بسعر 275 جنيها بانخفاض 10 جنيهات عن نظيرتها بالمجمعات الاستهلاكية والتي تباع بسعر 285 جنيها، بانخفاض نحو 30%، حيث يتجاوز سعر اللحوم البلدي بالأسواق 450 جنيها. 

وجاءت أسعار اللحوم السوداني الطازج والدواجن البرازيلية والمحلية بسوق اليوم الواحد، كالآتي: 

لحوم سودانية بسعر 275 جنيها.

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيها.

دواجن محلية 135 جنيها.

سعر كرتونة البيض 150 جنيها.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية 

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق المحلي بنحو 30 %.

وأكدت وزارة التموين أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ 20 ألف رأس، وأن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصرية دون أية مشكلات.

يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيهات

كيلو اللحوم الهندي بسعر  195 جنيهًا

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد. 

طرح البيض التركي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها 

تستمر وزارة التموين في طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين.

افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر 

وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة أمام مسجد أل رشدان بمدينة نصر. 

وأكد فاروق، أن افتتاح سوق اليوم الواحد يهدف لضبط الأسواق وأسعار السلع، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لفتح الأسواق، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. 

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