الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق

دمشق، فيتو
دمشق، فيتو

 أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط ‎العاصمة دمشق ويجري التحقق من طبيعته.

العدوان الإسرائيلي على سوريا

 أمس أكدت مصادر سورية،  سماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، استهدف الأول حي المزة الدمشقي، بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

من ناحيتها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

 

هجوم ثالث يستهدف حمص

 في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف "معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".

 

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