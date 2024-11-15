الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بتجميع الخردة والقمامة من شوارع المنصورة (صور )

لجنة متابعة أعمال
لجنة متابعة أعمال الفرز وتجميع الخردة بالمنصورة، فيتو

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة من الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ورئاسة حي غرب المنصورة ورئاسة حي شرق المنصورة وإدارة المركبات والصيانة، بأن تكون مهمتها رفع كافة الكيانات الثابتة بالشوارع الرئيسية لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بنطاق المدينة.

رفع أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة

 وقد تمكنت اللجنة من رفع أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة، وناتج فرز القمامة بشارع مبارك وأبو الليل بنطاق حى غرب المنصورة وكانت تقيم بالكشك إحدى الأسر.

رفع 30 طن خردة 

 وفي ذات السياق قال "مرزوق" إنه تم رفع 30 طن خردة من الكشك المذكور ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير. 

قريبا المنصورة خالية تماما من الفرز في القمامة داخل الشوارع الرئيسية 

 ومن جانبه قال محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة إن التنسيق قائم ومستمر مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة لاستمرار اللجنة في أداء أعمالها لحين الإعلان أن مدينة المنصورة خاليه تماما من الفرز في القمامة داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مدن المحافظة وفي المقدمة منها مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية وحرصا على الوجه الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

محافظ الدقهلية يعلن صرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث طريق المطرية

اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد عبد العظيم السياسة الخارجية الشوارع الرئيسية الشوارع والميادين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوجه الحضارى للمدينة حادث طريق المطرية حي غرب المنصورة حي شرق المنصورة رئيس حي غرب المنصورة غرب المنصورة محافظ الدقهلية نطاق المدينة مساعدات مالية مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

6 حالات ينتهي فيها لجوء الأجانب في القانون الجديد

ضبط لصوص فيديو سرقة بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة

انقطاع الكهرباء عن عدد من مناطق فاقوس بالشرقية

تفاصيل مؤتمر مديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس

وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد التقوى في أبو رواش (فيديو)

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads