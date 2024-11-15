محافظ الدقهلية يكلف بتجميع الخردة والقمامة من شوارع المنصورة (صور )

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة من الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ورئاسة حي غرب المنصورة ورئاسة حي شرق المنصورة وإدارة المركبات والصيانة، بأن تكون مهمتها رفع كافة الكيانات الثابتة بالشوارع الرئيسية لتجميع الخردة وناتج فرز القمامة بنطاق المدينة.

رفع أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة

وقد تمكنت اللجنة من رفع أحد الأكشاك الثابتة لتجميع الخردة، وناتج فرز القمامة بشارع مبارك وأبو الليل بنطاق حى غرب المنصورة وكانت تقيم بالكشك إحدى الأسر.

رفع 30 طن خردة

وفي ذات السياق قال "مرزوق" إنه تم رفع 30 طن خردة من الكشك المذكور ونقلها إلى أماكن المعالجة والتدوير.

قريبا المنصورة خالية تماما من الفرز في القمامة داخل الشوارع الرئيسية

ومن جانبه قال محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة إن التنسيق قائم ومستمر مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة لاستمرار اللجنة في أداء أعمالها لحين الإعلان أن مدينة المنصورة خاليه تماما من الفرز في القمامة داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق مدن المحافظة وفي المقدمة منها مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية وحرصا على الوجه الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.