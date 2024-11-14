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محافظ الدقهلية يعلن صرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث طريق المطرية

محافظ الدقهلية مع
محافظ الدقهلية مع اسر الضحايا والمصابين، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية للمتوفين والمصابين مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة.

حادث طريق المطرية 

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته منذ الساعات الأولى لحادث طريق المطرية خلال زيارته للمصابين بالمستشفيات إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتوجه إلى ضحايا الحادث وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات،متمنيا الشفاء العاجل لهم وخالص العزاء لأسر المتوفين.

 

كما وجه المحافظ للدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع المحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة الحالات بشكل مستمر وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتى خروجهم من المستشفى والاطمئنان عليهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن إلى أنه بالتنسيق مع الوزارة، تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في وفاة رب الأسرة، 25 ألف جنيه في وفاة من لا يعول، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة كحد أقصى.

كما تم صرف إعانة عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل حالة وفاة، وصرف 2000 جنيه لكل إصابة بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر.

 

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