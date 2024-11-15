اليوم، انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية

في إطار التعاون الوثيق بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، تنطلق اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، قافلتان دعويتان مشتركتان إلى محافظتي الدقهلية والمنوفية.

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الدقهلية والمنوفية

تهدف القافلتان إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية، بمشاركة عشرة من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف في كل محافظة، ضمن جهود تعزيز التوعية الدينية وتوحيد جهود الدعوة.

تتوجه القافلة الأولى إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث يلقي الشيخ وليد يوسف سهيل خطبته في مسجد القاضي بشارع الجلاء، ويشارك الشيخ علي السيد علي عطية، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بخطبة في مسجد الموافي بشارع بورسعيد، كما يقدم الشيخ ثروت عبد اللطيف عبد الهادي خطبته في مسجد الكبير بسندوب، ويقوم الشيخ أحمد عبد السلام محمد محمود بواجبه الدعوي في مسجد فريد المصري بتوريل، بينما يلقي الشيخ محمد عبد التواب محمد أحمد خطبته في مسجد الشناوي بشارع الجيش.

ويؤدي الشيخ هاني عبد المعطي عبد الحكم، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، دروسه في مسجد القهوجي بسوق الحدادين، في حين يشارك الشيخ عاطف فودة حسين صيام في مسجد حبيب بشارع الجمهورية، كما يشارك الشيخ وائل محمود الشحات في مسجد حسين بك بجوار بنك مصر، ويتولى الشيخ خالد صلاح محمد إبراهيم خطبته في مسجد شحاته رجب بسكة سندوب، ويختم الشيخ أحمد محمد صبح الباز مشاركته بخطبة الجمعة في مسجد ابن لقمان بشارع الجمهورية.

أما في محافظة المنوفية، فتتوجه القافلة الثانية إلى مدينة أشمون، حيث يلقي الشيخ مجدي حسنين عاشور، مدير إدارة الأوقاف، خطبته في مسجد الإخلاص، ويشارك الشيخ فيصل كيلاني المهدي، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، في مسجد النصر، كما يقدم الشيخ عبد الهادي محمد سيد أحمد دنيا خطبته في مسجد البرعي، ويشارك الشيخ عثمان حلمي محمد نور الدين بدرس دعوي في مسجد الفردوس، ويلقي الشيخ أنور محمد عبد النبي خطبته في مسجد الشافعي.

كما يواصل الشيخ أحمد شوقي اللهلوبي توجيهاته الدينية في مسجد أحمد عامر، ويخطب الشيخ جمال عبد الغفار العشماوي في مسجد عمر بن الخطاب، ويقدم الشيخ محمد معوض عبد الحكيم علي دروسه في مسجد الطاهرة، ويختتم الشيخ عبد الغفار محمد عبد الغفار خطبته في مسجد الزمزمي بقرية شما، بينما يلقي الشيخ محمد أحمد العتر درسه في مسجد حسن زلابية، لنشر رسالة الوسطية وتعزيز الفهم الصحيح للدين.