وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

أفاد التلفزيون العام الياباني، اليوم الجمعة، بوفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر يناهز 101 عام، بعدما دخلت المستشفى سابقا بحالة خطيرة بسبب فشل تدريجي في الأعضاء الحيوية.

وأعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني وفاة الأميرة يوريكو، صباح اليوم الجمعة، في مستشفى بالعاصمة طوكيو عن عمر يناهز 101 عام.

وولدت الأميرة يوريكو عام 1923، وكانت أكبر أفراد العائلة اليابانية الحاكمة سنًّا، وتوفيت في مستشفى سانت لوك في طوكيو، بعد أن نقلت إلى المستشفى في مارس الماضي جراء الإصابة بسكتة دماغية محدودة.

وتخرجت الأميرة يوريكو من أكاديمية جاكوشوين النسائية في طوكيو وتزوجت الأمير ميكاسا عامًا عام 1941، وهو أصغر أشقاء الإمبراطور هيورهيتو، في سن 18 عامًا.

واستمرت الزيجة 75 عامًا حيث أنجبا 5 أبناء، من بينهم 3 فارقوا الحياة بالفعل.

وتوفي الأمير ميكاسا عام 2016 عن مئة عام جراء نوبة قلبية.

وعاشت الأميرة يوريكو خلال سنواتها الأخيرة حياة عزلة في قصر أكاساكا في طوكيو.

و لعبت دورًا نشطًا في الشؤون العامة وفي دعم الأنشطة الخيرية والثقافية.

تعتبر يوريكو من أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية المعروفين بالتزامهم الصارم بالتقاليد والأدوار الرسمية، ولم تشارك في أي أحداث قد تؤدي إلى جدل أو فضائح، بل كانت تشارك في الأنشطة العامة والخيرية وتمثيل العائلة الإمبراطورية في المناسبات الرسمية.