قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

شهدت الكرة الأرضية أمس الخميس 14 نوفمبر، وصول القمر إلى منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي النقطة التي تكون فيها المسافة بين القمر والأرض أقرب ما يمكن.

وبلغت في هذا اليوم، المسافة بينهما حوالي 360,100 كم، علمًا أن منطقة الحضيض تتغير شهريًّا، ويُعتبر القمر عملاقًا فقط عندما تكون المسافة بينه وبين الأرض أقل من 360,000 كم. عادةً ما تزداد ظاهرة المد والجزر أثناء وجود القمر في الحضيض.

موعد اكتمال قمر نوفمبر

وفي هذا السياق قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة اليوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

وحول مدى رؤيته كاملًا أوضح تادروس أن القمر يشرق في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

القمر الظلام وقمر القندس

يطلق على هذا البدر في العديد من الثقافات اسم "قمر القندس"، وذلك لأن القبائل الأمريكية كانت تضع مصائد القندس قبيل تجمد الأنهار، حيث يعتبر القندس من القوارض المائية التي تعيش في المياه. كما يُعرف أيضًا باسم "القمر المتجمد" و"قمر الظلام".

ويُعد وقت اكتمال القمر هو الأنسب لمراقبة التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.