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أخبار مصر

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد

القمر، فيتو
القمر، فيتو
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قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة غدا الجمعة  15 نوفمبر الجارى حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

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ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

و يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار، والقندس هو من القوارض المائيّة التي تعيش في الماء  كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد وقمر الظلام  

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة 

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