أخبار مصر اليوم: السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته.. 14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء.. مترو الأنفاق ينقل 2 مليون و700 ألف راكب خلال 24 ساعة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعزية فضيلته في وفاة شقيقته الكبرى الحاجة سميحة محمد الطيب، التي وافتها المنية صباح أمس الأربعاء، كما أوفد مندوبًا عنه لتقديم واجب العزاء لفضيلته في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات:

أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم



علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "كل الاحترام والتقدير للمحكمة الدستورية العليا على حكم الإيجار القديم".

ملك الأردن ورئيس فلسطين ورئيس وزراء ماليزيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأربعاء.

مدبولي يكشف حجم تحويلات المصريين بالخارج، ومشروع تصنيع السيارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد حدثًا مهمًا للغاية كإشارة إيجابية فيما يخص ملف صناعة السيارات، إذ جرى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لتصنيع العلامة التجارية الماليزية بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا.

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، مفاجأة صادمة بشأن حجم استيراد مصر من الأجبان.

وقال كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منذ قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا مش بنقول محدش ياكل جبنة بس عيب أوي على بلدنا لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 1.2 مليار دولار جبنة".

محافظ الجيزة يصدر قرارات بتعيينات جديدة للقيادات المحلية

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارات بتعيين عدد من الكفاءات في مناصب قيادية جديدة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه على تطوير الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.

المترو ينقل 2 مليون و700 ألف راكب خلال 24 ساعة وانتظام كامل لحركة القطارات

ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الساعات الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 2 مليون و700 ألف راكب على متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.