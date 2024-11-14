مدبولي يكشف حجم تحويلات المصريين بالخارج، ومشروع تصنيع السيارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد حدثًا مهمًا للغاية كإشارة إيجابية فيما يخص ملف صناعة السيارات، إذ جرى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لتصنيع العلامة التجارية الماليزية بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا.

إنتاج مصنع عز العرب السويدي لتصنيع السيارات

وذكر، أنّ المصنع يستهدف إنتاج 40 ألف سيارة في السنة ويضاعفها لـ80 ألفا، في إطار عمل الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات، وتم الاتفاق مع أكثر من شركة عالمية كي يكون خلال السنوات الثلاثة سنوات المقبلة صناعة كبيرة جدًا، وبالتالي تكون مصر مركزًا لهذه الصناعات المتطورة.

تحويلات المصريين بالخارج

وتحدث مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، عن تحقيق نمو قوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في الشهرين الماضيين، إذ زادت التحويلات في أغسطس الماضي لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وهو ما يعبر عن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي، مشيرا إلى وصولها لـ5.6 مليار دولار في شهري يوليو وأغسطس.