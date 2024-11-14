محافظ الجيزة يصدر قرارات بتعيينات جديدة للقيادات المحلية

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارات بتعيين عدد من الكفاءات في مناصب قيادية جديدة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه على تطوير الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

المهندس ياسين سيد: رئيسًا لمجلس مدينة العياط.

معاوية طلب: نائبًا لرئيس مجلس مدينة الصف.

المهندس أحمد البردوني: مديرًا للإدارة الهندسية بحي الطالبية.

المهندس محمود فرج: مديرًا للإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف.



وتأتي هذه التعيينات في إطار سعي المحافظة إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري، وتعزيز الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.