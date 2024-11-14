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الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و شيخ الأزهر، فيتو
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيًّا بفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعزية فضيلته في وفاة شقيقته الكبرى الحاجة سميحة محمد الطيب، التي وافتها المنية صباح أمس الأربعاء، كما أوفد مندوبًا عنه لتقديم واجب العزاء لفضيلته في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

وأكد الرئيس السيسي خالص تعازيه وصادق مواساته لشيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره وخالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم واجب العزاء، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ عليه بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ أهله وذويه، وأن يوفق سيادته لما فيه صلاح البلاد والعباد.

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رئيسة قومي حقوق الإنسان تنعى شقيقة شيخ الأزهر

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ملك الأردن ورئيس فلسطين ورئيس وزراء ماليزيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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