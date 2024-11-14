روتين لشعرك خطوة بخطوة، يناسب فصل الشتاء

روتين لشعرك خطوة بخطوة، العناية بالشعر في فصل الشتاء ضرورية، حيث تتعرض فروة الرأس والشعر إلى العديد من المشاكل مع المناخ، منا يؤثر سلبًا على مظهره وصحته.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الرطوبة المنخفضة، وبرودة الطقس، والرياح القوية، كلها عوامل تؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه، مما يستدعي الالتزام بروتين خاص يساعد على حمايته وترطيبه.

روتين شتوي للعناية بشعرك والحفاظ عليه

وصفات للشعر

إليك روتينًا شاملًا للعناية بالشعر خلال فصل الشتاء:

1. الترطيب العميق: أساس العناية بالشعر في الشتاء

في فصل الشتاء، يصبح الشعر جافًا بسرعة بسبب انخفاض الرطوبة في الجو. لذا، فإن الترطيب العميق هو خطوة أساسية يجب القيام بها أسبوعيًا على الأقل.

يمكن استخدام ماسكات الشعر الطبيعية التي تحتوي على مكونات مثل زيت جوز الهند، وزيت الأرجان، وزيت الزيتون، إذ تمتلك هذه الزيوت قدرة فائقة على ترطيب الشعر بعمق. ضعي الماسك على شعرك لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

2. استخدام الشامبو المناسب واتباع الجدول المثالي لغسل الشعر

من المعروف أن غسل الشعر بشكل متكرر يمكن أن يزيد من جفافه، خصوصًا في فصل الشتاء. لذلك، يُفضل غسل الشعر مرتين في الأسبوع فقط، واستخدام شامبو يحتوي على مكونات مرطبة.

من الأفضل اختيار شامبو خالٍ من السلفات والمواد الكيميائية القاسية التي تسبب الجفاف. وبعد الشامبو، قومي باستخدام بلسم مرطب على الأطراف للحفاظ على نعومة الشعر وترطيبه.

3. استخدام الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر وحمايته

تعد الزيوت الطبيعية من أفضل الوسائل لتغذية الشعر في فصل الشتاء. يمكن استخدام زيت جوز الهند أو زيت الأرجان أو زيت اللوز الحلو، بوضع كمية صغيرة منها على فروة الرأس وتدليكها بلطف، ثم تمرير الزيت على طول الشعر.

هذه الخطوة تساعد على توفير حاجز وقائي ضد العوامل البيئية وتحافظ على رطوبة الشعر لفترة أطول.



4. الابتعاد عن الماء الساخن

قد يكون مغريًا غسل الشعر بالماء الساخن خلال فصل الشتاء، ولكنه يعد من أكثر العادات ضررًا بالشعر. الماء الساخن يجرد الشعر من زيوته الطبيعية، مما يزيد من جفافه وتقصفه.

لذا، يُفضل استخدام الماء الفاتر لغسل الشعر، والانتهاء بشطفه بالماء البارد قليلًا لإغلاق المسام والحفاظ على لمعان الشعر.



5. تجفيف الشعر بلطف وتجنب استخدام الحرارة العالية

يجب تجفيف الشعر بعناية بعد غسله، وتجنب استخدام المجفف على درجات حرارة عالية. يُفضل تجفيف الشعر باستخدام منشفة ناعمة، والضغط بلطف دون فرك الشعر، حيث إن الفرك قد يؤدي إلى تقصفه. وإذا كان لابد من استخدام مجفف الشعر، فحاولي ضبطه على درجة حرارة منخفضة، واستخدام مستحضرات حماية من الحرارة.



6. العناية بفروة الرأس وتجنب الحكة والجفاف

في الشتاء، قد تعاني فروة الرأس من الجفاف، مما يؤدي إلى الحكة وظهور القشرة. يمكن معالجة ذلك من خلال عمل مساج لفروة الرأس باستخدام زيوت خفيفة مثل زيت الجوجوبا أو زيت النعناع المخفف، حيث يساعد المساج على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتغذيتها. كما أن استخدام الشامبوهات المضادة للقشرة مرة كل أسبوعين يمكن أن يكون مفيدًا للحفاظ على نظافة الفروة.

7. حماية الشعر من عوامل الطقس

حماية الشعر من الهواء البارد والرياح القوية يمكن أن يكون له تأثير كبير في الحفاظ على صحته. يمكن ارتداء قبعة أو وشاح عند الخروج، ويفضل اختيار أقمشة ناعمة لا تتسبب في تشابك الشعر، مثل القطن أو الحرير.

زيوت للشعر الجاف

8. الحفاظ على النظام الغذائي الصحي وشرب الماء بانتظام

على الرغم من أن الشتاء قد يقلل من شعورنا بالعطش، فإن شرب الماء بكميات كافية يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر. الشعر يحتاج إلى الترطيب من الداخل كما من الخارج، لذا تأكدي من شرب 6-8 أكواب من الماء يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب تناول أطعمة غنية بالبروتينات، مثل البيض والمكسرات والأسماك، والتي تعزز من نمو الشعر وقوته.

9. القص الدوري للأطراف

يساعد قص الأطراف بانتظام في التخلص من الشعر المتقصف والتالف. يمكن قص الأطراف كل 6-8 أسابيع لضمان بقاء الشعر صحيًا وخاليًا من التقصف، ما يمنحه مظهرًا أكثر جمالًا وكثافة.

10. استخدام منتجات السيروم بعد الاستحمام

بعد غسل الشعر وتجفيفه بلطف، يُنصح بوضع بضع قطرات من السيروم على الأطراف. السيروم يساعد على تقليل التشابك، ويضفي لمعانًا ونعومة على الشعر، ويحميه من التأثيرات السلبية للهواء البارد.