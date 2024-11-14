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توجيهات عاجلة من وكيل أوقاف الغربية للأئمة

توجيهات عاجلة من
توجيهات عاجلة من وكيل أوقاف الغربية للأئمة

صرح الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف بالغربية أنه وجه بضرورة تحويل المساجد إلى منارة نور وشعاع أمل تبث الطمأنينة والأخلاق الكريمة إلى نفوس الجماهير وواجبنا تحصين المساجد وحمايتها من أي فكر متطرف.
 

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جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالدعوة والدعاة برعاية معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال  اجتماعه بالأئمة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه اليوم الخميس بمقر المركز الثقافي بالمسجد الأحمدى بطنطا، 

 

يأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي فضيلته لتعزيز التواصل المستمر مع الأئمة والدعاة، مؤكدا على ضرورة تحويل المسجد إلى منارة إشعاع فكري وروحي، تبث الطمأنينة والأخلاق الكريمة إلى نفوس الجماهير.

ووجه الأئمة بالعناية في مظهرهم وإعدادهم العلمي والثقافي الواسع، لأداء رسالتهم الدعوية على أكمل وجه، من خلال زيادة اهتمامهم بمراجعة القرآن الكريم، وحماية المساجد وتحصينها من الأفكار المتطرفة، لضمان أن تظل مكانًا يعزز القيم الدينية الصحيحة ويغرس الطمأنينة في نفوس المصلين،

 كما أكد على أن صفحة الإمام على السوشيال ميديا هي منبر آخر له، ينبغي أن يوجهها إلى نشر العلم النافع المستنير، حيث إن صورة الإمام تعكس الجمال الذي يدعو إليه الإسلام، مشيرا إلى اهتمام الوزارة باختيار الأئمة المتميزين علميًا، ممن لديهم مؤلفات علمية أو شعرية، أو حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، ومن يتقنون أكثر من لغة، ويتمتعون بسمعة علمية وثقافية واسعة ليكونوا أصحاب ريادة تعزز بهم المساجد الكبرى والمنابر الإعلامية، وليأخذوا بيد بقية زملائهم من الدعاة والخطباء.

كما شدد على ضرورة التزام الإمام بالمنهج الأزهري الراسخ، مؤكدًا أن الداعية يجب أن يتصدى لمواجهة أي فكر متطرف أو أي منهج فكري يخالف مبادئ الأزهر الشريف.
كما أكد فضيلته على ضرورة العمل سويًا لإنجاح وزارة الأوقاف ونسجل للتاريخ شيئًا مشرفًا بليق بنا ويرضي ربنا سبحانه ويعود بالخير على هذا البلد.

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