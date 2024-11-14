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محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 43 قرية و278 عزبة

محافظ الغربية يعتمد
محافظ الغربية يعتمد الاحوزه العمرانية لعدد 43 قرية و278عزبة

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الأحوزة العمرانية لـ 43 قرية تابعة لمراكز “السنطة - المحلة الكبرى-  زفتي- سمنود - طنطا- قطور- كفر الزيات”، و31 عزبة تابعة لمراكز “المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- قطور- كفر الزيات” و247 عزبة تحديث الحيز العمراني تابعة لمراكز “المحلة الكبرى - بسيون- زفتى - سمنود- طنطا – قطور- كفر الزيات”. لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها.

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وأكد محافظ الغربية أنه باعتماد هذه الأحوزة ستنتهى مشكلة الأهالي ببعض المناطق التي دامت لأعوام، الأمر الذى يسهل عليهم  إنهاء كافة التراخيص الخاصة بها، مضيفًا أنه جار العمل على أنهاء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى وعزب مراكز المحافظة تباعًا.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأضاف محافظ الغربية أن الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو الأمر الذى سيسهم الى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة، والذى يؤدى بدوره أيضا الى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن أعمال التحديث اعتماد الأحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100%  للمدن وللقرى 91 % والعزب 63.5 % وجار إنهاء جميع الأحوزة العمرانية وجار إنهاء كافة الأحوزة العمرانية.

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