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محافظ الغربية يحقق حلم سيدة من ذوي الهمم ويوفر لها كرسيًا كهربائيًا

محافظ الغربية يحقق
محافظ الغربية يحقق حلم سيدة من ذوي الهمم ويوفر لها كرسيًا

استجاب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لمطلب سيدة من ذوي الهمم بتوفير كرسي كهربائي يساعدها على التنقل بحرية.

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وجاءت الاستجابة عقب لقاء محافظ الغربية بالسيدة أثناء جولته بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة التي ناشدته خلاله بتوفير الكرسي نظرًا لظروفها الصحية الصعبة.

وأبدى المحافظ تفاعلًا فوريًا مع طلبها، وأصدر توجيهاته لتوفير الكرسي في أسرع وقت.

وفي لحظة مليئة بالمشاعر، سلّم المحافظ، الكرسي الكهربائي للسيدة محققًا بذلك أمنية غالية لها، بحضور أفراد أسرتها، ووسط سعادة كبيرة، وتابع المحافظ تعرف السيدة على مزايا الكرسي التي ستسهل عليها التنقل بحرية، متابعًا سعادتها وتأثرها العميق.

وأعربت السيدة عن سعادتها وامتنانها لهذا التجاوب السريع، مشيرة إلى أن الكرسي سيساعدها كثيرًا في إدارة شئون حياتها اليومية. من جهته، أكد المحافظ اهتمام الدولة بدعم ذوي الهمم وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانبهم لضمان حياة كريمة ومستقلة.

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