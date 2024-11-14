صحة الغربية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالغربية فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري "، التي استمرت لمدة ٤ أيام.

وأشار الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر،لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) وتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام باحتياجات وشكوى المواطنين، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، واستكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة في سرعة تلبية احتياجات ورغبات المواطنين، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأوضح تامر سعيد مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بالغربية ان فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري "، استمرت لمدة ٤ أيام.



تناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات، عن التحليل الإحصائي _ الإكسيل والإحصاء الحوكمة _ التنمية الذاتية للمهارات الشخصيه_ كيفية بناء فريق عمل ناجح_ نظم المعلومات الصحية _ مهارات التواصل الفعال لخدمة المواطنين _ التنظيم التكنولوجي الفعال لخدمة المواطن، ودورها فى تعزيز رضا المواطن واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل، ورفع كفاءة مسئولي خدمة المواطنين.



كما وجه الدكتور أسامة أحمد بلبل الشكر لإدارة خدمة المواطنين بالمديرية وفريق التدريب ولجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، على جهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء العاملين، لخدمة جميع المواطنين بمحافظة الغربية.