مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق الثامن في الغربية

لقي نجار مسلح، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء قيامه بأعماله في أحد المباني تحت الإنشاء بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط "بكار.ك" 24 عام نجار من الطابق الثامن يعمل في مشروع بناء بقرية طرينة التابعة لمركز المحلة الكبرى عندما فقد توازنه أثناء تنفيذ عمله في الطابق الثامن، ما أدى إلى سقوطه جثة هامدة.

شهيد لقمة العيش بالغربية،نجار يسقط من الطابق الثامن

وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

علي الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث ومعرفة إن كان هناك إهمال في إجراءات الأمان بالموقع.