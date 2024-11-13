الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية: إعادة رونق محيط السيد البدوي لتعزيز السياحة وإحياء التراث

محافظ الغربية: إعادة
محافظ الغربية: إعادة رونق محيط السيد البدوي لتعزيز السياحة

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي والمنطقة الأثرية بسوق النحاسين لمناقشة أعمال التطوير المقترحة.

وكيل صحة الغربية يُحيل واقعة استخدام أصابع سيلكون للحضور والانصراف إلى النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحقق في ضبط صوابع سيليكون مقلدة بصحة الغربية

 

تأتي هذه الجولة في إطار خطة شاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، بهدف تحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري في محيط مسجد السيد البدوي، أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية في طنطا، وذلك بهدف جعل المنطقة مدخلًا للتنمية السياحية المستدامة لعروس الدلتا.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير ستركز على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التاريخي للمنطقة. تشمل الخطة إزالة التعديات من الشوارع، وصيانة وترميم واجهات المباني في شارع الشيخ محمود علي البنا، وإعادة تنظيم محلات الباعة الجائلين بشكل حضاري، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار مع استغلال ميول الشوارع الطبيعية. كما سيتم تجديد أرضيات الشوارع بما يتلاءم مع الطابع العام للمنطقة.

وأكد المحافظ الأهمية التاريخية لمنطقة السيد البدوي كجزء أصيل من هوية محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستعيد الطابع المعماري التاريخي للمنطقة، بما يسهم في تعزيز مكانة طنطا كمقصد سياحي عالمي وموقع تاريخي وثقافي فريد.

وأشار الجندي إلى أن المحافظة سبق أن طورت الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021، وتركز الآن على استكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي. وأضاف أن هذه الجهود تسعى لإبراز الوجه الحضاري للمحافظة مع إضافة لمسات جمالية للمناطق الأثرية والدينية، مؤكدًا أن المسجد والمنطقة المحيطة به يعدان من أهم المعالم السياحية والدينية في المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وكيل صحة الغربية يُحيل واقعة استخدام أصابع سيلكون للحضور والانصراف إلى النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحقق في ضبط صوابع سيليكون مقلدة بصحة الغربية

خالد عيد يعتذر لـ جمهور طنطا عن تصريحاته الأخير ويعدهم بشكل جديد للفريق

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية

الأكثر قراءة

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

بسبب صوابع السليكون وتزوير بصمة الحضور، نقل 13 طبيبًا و4 ممرضين من إدارة السنطة الصحية

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads