الخميس 14 نوفمبر 2024
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سيارة طائشة تطيح بشخص بطريق "بلكيم- السنطة" في الغربية

سيارة طائشة تطيح
سيارة طائشة تطيح بشخص بطريق "بلكيم- السنطة"، فيتو

لقي شخص مصرعه إثر قيام سيارة ملاكي بدهسه بطريق "بلكيم- السنطة" بمركز السنطة

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تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من قسم شرطة السنطة بأنه تلقى بلاغًا بوقوع حادث دهس في دائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين مصرع «الشافعي ا.».

مصرع شخص دهسته سيارة ملاكي بطريق "بلكيم- السنطة"

 ونقل على إثرها إلى مشرحة مستشفى السنطة العام.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

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