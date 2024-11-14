الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حاصروا سفارات الاحتلال والدول الداعمة، بيان عاجل لحماس بشأن العدوان على غزة

مهاجمة السفارة الإسرائيلية،
مهاجمة السفارة الإسرائيلية، فيتو

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أحرار العالم إلى حصار سفارات الاحتلال والدول الداعمة له رفضًا للعدوان الهمجي على قطاع غزة.

إشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال

وطالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي جماهير الشعب في الضفة الغربية  والقدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل أماكن تواجده للخروج للميادين وإشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال، إسنادًا لغزة ورفضًا للإبادة الجماعية في غزة، وكذلك رفضًا لمخططات الضم وفرض السيادة الصهيونية على الضفة

وقال “مرداوي” في تصريحات له: "إن الواجب اليوم على كل فلسطيني ومن خلفهم كل أحرار العالم في كافة أماكن تواجدهم أن ينصروا أبناء شعبنا في قطاع غزة بكل ما يستطيعون، وألا تهدأ الجموع الغاضبة في الميادين والشوارع حتى تقف حرب الإبادة والتهجير. 

وأضاف: أن خطر الاحتلال يلاحق كل فلسطيني سواء في غزة او الضفة أو القدس أو الداخل المحتل، وأن الاحتلال وضع عينه على كل ما هو فلسطيني إنسانًا أو حجرًا أو شجرًا، يريد رسم واقع جديد مبني على الأكاذيب والخداع وتزييف الواقع والتاريخ والجغرافيا. 

أحرار العالم قادرون على التصدي للمشروع الصهيوني على فلسطين

وتابع: خطورة مخططات الاحتلال والتي جاء طوفان الأقصى للتصدي لهذه المخططات، واليوم على الكل الفلسطيني النهوض والالتحام بمعركة طوفان الأقصى وفلسطين والتصدي لعدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته.  

واضاف: أن شعبنا وخلفه أحرار العالم قادرون على التصدي للمشروع الصهيوني على فلسطين، وقادرون على إفشال مخططات التهجير في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل. 

وقال: الصمت الدولي المريب عن تنفيذ الاحتلال لجرائم الإبادة في قطاع غزة وشماله خصوصًا، ومخططات الضم والتهجير في الضفة التي عبّر عنها قادة الاحتلال المجرمون في الأيام الماضية.

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

2000 شهيد و6000 مصاب في عملية الاحتلال على جباليا وشمال غزة منذ 41 يومًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حماس سفارات الاحتلال قطاع غزة الضفة الغربية القدس ماس المواجهة مع الاحتلال التصدي للمشروع الصهيون فلسطين طوفان الأقصى

مواد متعلقة

الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت

الاحتلال يعلن مقتل 6 من جنوده خلال القتال في جنوب لبنان

انهيار مبنى على عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

إمام عاشور يتصالح مع فرد أمن المول

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads