حاصروا سفارات الاحتلال والدول الداعمة، بيان عاجل لحماس بشأن العدوان على غزة

دعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أحرار العالم إلى حصار سفارات الاحتلال والدول الداعمة له رفضًا للعدوان الهمجي على قطاع غزة.

إشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال

وطالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي جماهير الشعب في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل أماكن تواجده للخروج للميادين وإشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال، إسنادًا لغزة ورفضًا للإبادة الجماعية في غزة، وكذلك رفضًا لمخططات الضم وفرض السيادة الصهيونية على الضفة.

وقال “مرداوي” في تصريحات له: "إن الواجب اليوم على كل فلسطيني ومن خلفهم كل أحرار العالم في كافة أماكن تواجدهم أن ينصروا أبناء شعبنا في قطاع غزة بكل ما يستطيعون، وألا تهدأ الجموع الغاضبة في الميادين والشوارع حتى تقف حرب الإبادة والتهجير.

وأضاف: أن خطر الاحتلال يلاحق كل فلسطيني سواء في غزة او الضفة أو القدس أو الداخل المحتل، وأن الاحتلال وضع عينه على كل ما هو فلسطيني إنسانًا أو حجرًا أو شجرًا، يريد رسم واقع جديد مبني على الأكاذيب والخداع وتزييف الواقع والتاريخ والجغرافيا.

أحرار العالم قادرون على التصدي للمشروع الصهيوني على فلسطين

وتابع: خطورة مخططات الاحتلال والتي جاء طوفان الأقصى للتصدي لهذه المخططات، واليوم على الكل الفلسطيني النهوض والالتحام بمعركة طوفان الأقصى وفلسطين والتصدي لعدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته.

واضاف: أن شعبنا وخلفه أحرار العالم قادرون على التصدي للمشروع الصهيوني على فلسطين، وقادرون على إفشال مخططات التهجير في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل.

وقال: الصمت الدولي المريب عن تنفيذ الاحتلال لجرائم الإبادة في قطاع غزة وشماله خصوصًا، ومخططات الضم والتهجير في الضفة التي عبّر عنها قادة الاحتلال المجرمون في الأيام الماضية.