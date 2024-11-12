الغموض يكتنف مستقبل حماس بعد وقف عمل المكتب السياسي بالدوحة، الخبراء: قطر تلعب دور الوساطة وفق الدور المرسوم لها فى المنطقة والتلويح بطرد قادة الحركة رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة

أثار ما أعلنته وكالات الأنباء من أن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه، العديد من التساؤلات حول مصير قادة حماس فى قطر، والوجهة التى من المتوقع التوجه إليها، وهل الموقف القطرى له علاقة بوصول دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية من جديد؟!

الخبراء يجيبون، ويميطون اللثام عن الغموض الذي بات يكتنف مستقبل حركة حماس، فضلا عن مصير المفاوضات بينها وبين الكيان الإسرائيلي.

د. طارق فهمي، فيتو

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مستقبل قيادات حماس بعد تسريب أنباء عن طلب قطر مغادرتهم الدوحة سيكون لواحدة من أربع دول، وهي: إيران أو تركيا أو ماليزيا أو الجزائر، وربما يكون مكتب غير مقيم فى الصين أو روسيا بصورة أو بأخرى، مشيرًا إلى أنه من المستبعد الذهاب إلى السودان أو دول أخرى.

دوافع الموقف القطري تجاه قادة حماس

وأكد فهمى أن ما حدث يفتح الباب أمام العديد من المناقشات حول طبيعة الموقف القطرى من قادة حماس، فهي تناور، وليست لديها القدرة على التخلي عن هذا الملف لأنها تحقق مكاسب كبيرة من وراء استضافة قادة الحركة على أراضيها، وبالتالي التلويح بطردهم هو رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة.

د. أيمن سلامة، فيتو

فيما قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن إعلان قطر توقف جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس، يشير إلى الإحباط المتزايد للدولة الخليجية إزاء فشل الأطراف المتحاربين في الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة.

وأكد سلامة أن قطر تشعر بالإحباط تجاه الطرفين المتحاربين في قطاع غزة؛ سواء حماس أو إسرائيل، فقد حذرت قطر حماس مؤخرًا من أنه إذا لم تكن الحركة مستعدة للانخراط بجدية في المفاوضات، فلن تتمكن من الاحتفاظ بمكتبها السياسي في الدولة الخليجية.

قطر تعيد تقييم دورها كوسيط

وواصل حديثه، قائلًا: في أبريل 2024 أعلنت قطر أنها تعيد تقييم دورها كوسيط، حيث اشتكت من أن جهودها يقوضها سياسيون "ذوو مصالح ضيقة “، ولكنها استمرت في العمل مع الولايات المتحدة ومصر لتأمين صفقة.

في سبتمبر 2024، أعربت قطر عن غضبها من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، قائلة إن نهج إسرائيل "يقوم على محاولة تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب" التي من شأنها أن "تؤدي إلى زوال جهود السلام".

جدية المفاوضات مبدأ أساسي في عمليات التفاوض

وتابع: جدية المفاوضات مبدأ أساسي في عمليات التفاوض، حيث تشير إلى التزام الأطراف المتفاوضة بالوصول إلى اتفاق مشترك بصدق وشفافية. تتضمن هذه الجدية عدة جوانب، منها: الرغبة الحقيقية في الوصول إلى حلول، بدلًا من تضييع الوقت أو محاولة كسب نقاط على حساب الطرف الآخر، والتحضير الجيد للمفاوضات، والمرونة والتعاون حيث تكون الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات معقولة والعمل بروح التعاون، بهدف الوصول إلى تسويات تُرضي الطرفين.

تعليق الوساطة، خطوة مؤقتة

وأضاف: يُعد تعليق الوساطة خطوة مؤقتة، يتم اتخاذها غالبًا عند تعقيد المفاوضات أو الحاجة لإعادة تقييم المواقف من قبل الأطراف المعنية. في هذه الحالة، يبقى أمل العودة إلى الطاولة قائمًا.

في المقابل، يعد إنهاء الوساطة قرارًا نهائيًّا يختتم جهود الوساطة حينما يبدو أن التوصل إلى تسوية مستدامة أصبح مستحيلًا، سواء لأسباب سياسية، أو انعدام الثقة بين الأطراف، أو تدخل أطراف خارجية يزيد من تعقيد النزاع، وحالة الوساطة الدولة التي قام بها أمر الكويت الراحل بين قطر ودول المقاطعة الأربعة في عام 2017 مثالا صارخا في هذا السياق.

د. رفعت سيد أحمد، فيتو

من جانبه، قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجي: إن قرار قطر بتعليق وساطتها في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، هو محاولة للضغط على الطرفين للحصول على دور أكبر فى المفاوضات مستقبلًا، مشيرًا إلى أن التصريحات القطرية فى هذا الشأن مجرد مناورة.

وأكد سيد أحمد أن قطر تلعب دور الوساطة وفق الدور المرسوم لها فى المنطقة من الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن الدوحة تستضيف قادة حماس وغيرهم من الجماعات الأخرى لكي يكونوا تحت أعينها وتستطيع الضغط عليهم خلال مراحل التفاوض.

قاعدة العديد الأمريكية فى قطر

وأضاف: علينا ألا ننسى أبدًا وجود قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ودورها في الحرب على العراق من قبل وكيف أن الولايات المتحدة استخدمتها في ضرب بغداد.

وحول وجود علاقة بين تلميحات قطر بطرد قادة حماس ووصول ترامب إلى البيت الأبيض من جديد، قال: "قطر تنفذ الأجندة الأمريكية التى تضعها الدولة العميقة دون النظر إلى اسم الرئيس.

وتابع: “قادة حماس لو خرجوا من قطر لا يوجد لديهم سوى تركيا بعد أن أصبحوا مرفوضين في المنطقة، فلبنان مشتعل وسوريا ترفض هذا الدور، وبالتالي سيكون أمامهم تركيا وهذا سيحد من دورهم ويجعله شبه منتهي”.

ويوم السبت الماضي، وصف وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها، الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بأنها غير دقيقة.



قطر تنفي انسحابها من جهود الوساطة في غزة

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها: "إن جهود الدوحة في الوساطة بين حـماس وإسرائيل معلقة في الوقت الحالي".

وتابعت الخارجية القطرية: "التقارير المتعلقة بمكتب حـماس في الدوحة غير دقيقة والهدف الأساسي من وجوده هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية".