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خارج الحدود

2000 شهيد و6000 مصاب في عملية الاحتلال على جباليا وشمال غزة منذ 41 يومًا

جباليا، فيتو
جباليا، فيتو

 أفاد مصدر طبي في غزة باستشهاد نحو 2000 شهيد و6000 مصاب في العملية الإسرائيلية المستمرة على جباليا وشمال غزة منذ 41 يوما.

 

جرائم حرب دولية في غزة

 وقالت منظمة الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن هناك أعمالا في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب دولية، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

 

طلبات دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

 وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى سلطات الإحتلال الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".

وأضاف دوجاريك أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة.

ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه المجاعة غير المعلنة في شمال غزة مع مرور أكثر من 50 يومًا على منع القوات الإسرائيلية إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون بحسب الوكالات الأممية لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.

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