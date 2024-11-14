الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قائد الحرس الثوري الإيراني مخاطبًا الإسرائيليين: سنقاتلكم حتى النهاية وانتظروا انتقامنا

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

 قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، مخاطبًا الإسرائيليين: سنقاتلكم حتى النهاية وانتظروا انتقامنا.

وبحسب «سكاي نيوز»، أضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "تخطئ إسرائيل إذا ظنت أن حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قادته".

والثلاثاء الماضي، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب لا تريد الحرب مع إيران.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ادعى نتنياهو في رسالة للشعب الإيراني: "الحكومة الإيرانية تنفق المليارات على الحروب بدل التنمية.. ونظام خامنئي مهووس بتدمير إسرائيل بدلا من بناء إيران".

 

الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية

ويوم الجمعة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة لكنها في الوقت نفسه سترد على أي هجوم إسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية.

وقال عراقجي في مقابلة صحيفة مع وسائل إعلام ألمانية: "لقد عبرنا بوضوح عن نهجنا، ونحن لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا نعتبر من حقنا الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".

العدوان الإسرائيلي علي إيران

وأضاف أن "ردنا سيكون في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وعلى هذا فإننا لا نتصرف إلا وفق مصالحنا، والانتخابات الأمريكية ولا أي عوامل أخرى تؤثر على مصالحنا الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة لنا، فنحن نتبع سياساتنا الخاصة".

 

إعفاء إيران من دفع 1.68 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير مشاة البحرية الأمريكية في بيروت

الحرس الثوري الإيراني: المواجهة مع إسرائيل لها امتداد دولي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قائد الحرس الثوري الايراني الحرس الثوري الإيراني الاسرائيليين حزب الله إسرائيل نتنياهو إيران

مواد متعلقة

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان

سفير إيران لدى لبنان يكشف تفاصيل جديدة عن انفجارات البيجر

نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران ونظام خامنئي مهووس بتدميرنا

عواقب أبعد من الخيال، قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

ريناد يعلن تشكيل السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads