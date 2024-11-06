الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

رغم فوز ترامب، إسرائيل تعرب عن تخوفها من رد إيراني وشيك

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

قالت القناة العبرية "12"، إن إسرائيل  تتوقع أن تشن إيران هجوما وشيكا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك على الرغم من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بسياسته الحازمة ضد طهران، إلى البيت الأبيض.

 

إسرائيل تتوقع مهاجمة إيران لها بالصواريخ 

وذكرت القناة أن إسرائيل تستعد على المستوى الدفاعي والهجومي، لاعتقادها أن إيران اتخذت القرار، لكنها ما زالت تناقش الطريقة والكيفية"، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي سيساعد نظيره الإسرائيلي في صد الهجوم.

 

 واشنطن تبلغ طهران عدم قدرتها علي كبح جماح إسرائيل

وكانت واشنطن أبلغت طهران أنها لن تستطيع "كبح جماح" إسرائيل في حال شن هجوم جديد.
وتشير التقييمات في إسرائيل إلى أن "الهجوم قد يتم بشكل جزئي من خلال الميليشيات الشيعية في العراق واليمن".

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البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق إيران

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