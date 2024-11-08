الحرس الثوري الإيراني: المواجهة مع إسرائيل لها امتداد دولي

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن المواجهة مع إسرائيل تتركز في الظاهر بغزة ولبنان، لكن "امتدادها السياسي دولي".

وأضاف أن إنجاز الولايات المتحدة خلال عام من معركة طوفان الأقصى هو تدمير صورتها السياسية عالميا، بحسب وصفه.

أعلنت جماعة حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في بيان أمس الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

وقال حزب الله إنه استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي غورنوت هغليل وأفيريم بالجليل الغربي.