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رياضة

عمان تسعى للفوز على فلسطين اليوم للإبقاء على آمال التأهل للمونديال

منتخب فلسطين،فيتو
منتخب فلسطين،فيتو

يستضيف منتخب عمان نظيره الفلسطيني اليوم الخميس، على ملعب «مجمع السلطان قابوس الرياضي»، في مواجهة عربية خالصة  في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة فلسطين ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026


من المقرر أن يلتقي منتخبي فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت القدس ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026


وتنقل المواجهة العربية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالأخص على قناة beIN Sports HD 3.


ويدخل كلا المنتخبين المباراة راغبين في تحقيق الثلاث نقاط، لتعزيز مركزهما في التصفيات والتقدم في الترتيب إلى المركز المؤهلة إلى المرحلة المقبلة.

ويخوض المنتخب العماني مباراة بأفضلية قليلة على نظيره الفدائي، حيث يتسلح بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة اليوم ما يعزز حظوظه في اللقاء، وتحتل عمان الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من أصل 4 مواجهات خاضها، بواقع فوز وحيد و3 هزائم.

ومباراة اليوم تمثل عنق زجاجة بالنسبة لفرص منتخب عمان في التمسك بفرص المنافسة على الصعود المونديالي، فيما يسعى منتخب فلسطين إلى الظفر بالثلاث نقاط، للنهوض من قاع المجموعة إذ يتذيل الترتيب برصيد نقطتين في 4 مواجهات، بواقع تعادلين وخسارتين، ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

قائمة منتخب فلسطين أمام عمان 

واختار مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة "الفدائي" التي ستواجه عمان وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستدعى دبوب 26 لاعبًا للقائمة، من بينهم الثنائي وسام أبوعلي لاعب الأهلي المصري، وعمر فرج لاعب الزمالك.

وضمت القائمة كلًا من: رامي حمادة، وتوفيق علي، وبراء خروب، وميلاد تيرمانيني، ومحمد صالح، ومصعب البطاط، وياسر حمد، ومحمد خليل، وموسى فيراوي، ووجدي نبهان، وعميد محاجنة، وعميد صوافطة، وكاميلو سالدانا، وعدي خروب، ومحمد باسم، وتامر صيام، ومصطفى زيدان، وعطاء جابر، ومحمد درويش، وجوناثان زوريلا، وعلاء الدين حسن، ومحمود أبو وردة، وعمر فرج، وزيد القنبر، وعدي الدباغ، ووسام أبو علي.

يذكر أن فلسطين تنافس في المجموعة الثانية بالتصفيات بجوار منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والعراق وعمان والكويت، وتحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين.
 

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