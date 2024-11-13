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خارج الحدود

كواليس لقاء الـ 120 دقيقة، بايدن يخبر ترامب بأسرار الشرق الأوسط

بايدن وترامب، فيتو
بايدن وترامب، فيتو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: إن الرئس الأمريكى جو بايدن، عقد اجتماعا موضوعيا مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

لقاء استمر ساعتين بين بايدن وترامب 

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اجتماع بايدن وترامب استمر لمدة ساعتين تقريبًا في المكتب البيضاوي.

وتابعت إنهما تحدثا عن قضايا السياسة الداخلية والخارجية، وأن بايدن أثار أيضًا قضايا مهمة في قائمة مهام الكونجرس، مثل تمويل الحكومة وتوفير أموال الإغاثة من الكوارث. 

كما أكد بايدن لترامب أن انتقال السلطة سيكون منظمًا وسيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

بايدن يناقش مع بايدن حرب غزة وأزمة الأسري

فى ذات السياق نقل موقع "أكسيوس" عن مستشار الأمن القومي الأمريكى جاك سوليفان قوله، أن بايدن ناقش مع ترامب قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وأبدى استعداده للتعاون مع الإدارة القادمة لتعزيز إطلاق سراح الأسرى.

كما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب قال: إنه والرئيس جو بايدن "تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط" خلال لقاء في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن ترامب القول: "أردت أن أعرف وجهة نظر بايدن عن أين نحن وما يراه. أعطاني إياها، وكان لطيفا للغاية".

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