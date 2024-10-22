الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تكشف حقيقة مبادلة جثة السنوار بأسرى إسرائيليين

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حقيقة تبادل جثة الشهيد يحيى السنوار مع الأسرى الإسرائيليين.


دفن جثة يحيى السنوار

وأكد النونو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن جثة الشهيد مثل جثث أبطال فلسطين الذين ذهبوا يوم العبور في عملية طوفان الأقصى.

رفض يحيى السنوار التميز 

وأضاف: يحيى السنوار في حياته رفض التميز وفي استشهاده هو ابن من أبناء الشعب الفلسطيني ونحن على قناعة أن روحه في جنان الخلد وسواء دفنت جثته في قطاع غزة أو أي بقعة أخرى فهي في أراضي فلسطين المحتلة.

 

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

مفيش خليفة له حتى هذا الموعد، هؤلاء يقودون حماس بعد اغتيال السنوار

رسالة للصهاينة العرب

ووجه “النونو” رسالة لـ الشامتين في استشهاد يحيى السنوار، قائلا: "أصواتهم أقسى علينا من الصهاينة أنفسهم وتعرضنا لحملة مشابهة بعد طوفان الأقصى والشهيد إسماعيل هنية وقتها أصدر تعليمات بعدم الرد على أي من هؤلاء وقال معركتنا مع الاحتلال ولن ننجر لمعركة مع ابناء أمتنا، نحن نتصدق بأعراضنا ونقول لهم هداكم الله وأجرنا وثوابنا عند الله ولا نريد شكرا من أحد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حماس جثة الشهيد يحيى السنوار يحيى السنوار السنوار الاسري الإسرائيليين فلسطين الصهاينة العرب

مواد متعلقة

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المقاومة مستمرة ولعنة السنوار تلاحق الكيان!

مفيش خليفة له حتى هذا الموعد، هؤلاء يقودون حماس بعد اغتيال السنوار

رفض عرضا للمغادرة وشعر بدنو الأجل، موقع أمريكى يكشف وصية السنوار

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

قرار عاجل لـ مدبولي لتحقيق التوازن في الأسواق وضبط أسعار السلع

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

منوعات

المزيد

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة دكتور الأسنان للعزباء وعلاقته بحل مشكلاتها

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية