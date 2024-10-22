حماس تكشف حقيقة مبادلة جثة السنوار بأسرى إسرائيليين

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حقيقة تبادل جثة الشهيد يحيى السنوار مع الأسرى الإسرائيليين.



دفن جثة يحيى السنوار

وأكد النونو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن جثة الشهيد مثل جثث أبطال فلسطين الذين ذهبوا يوم العبور في عملية طوفان الأقصى.

رفض يحيى السنوار التميز

وأضاف: يحيى السنوار في حياته رفض التميز وفي استشهاده هو ابن من أبناء الشعب الفلسطيني ونحن على قناعة أن روحه في جنان الخلد وسواء دفنت جثته في قطاع غزة أو أي بقعة أخرى فهي في أراضي فلسطين المحتلة.

رسالة للصهاينة العرب

ووجه “النونو” رسالة لـ الشامتين في استشهاد يحيى السنوار، قائلا: "أصواتهم أقسى علينا من الصهاينة أنفسهم وتعرضنا لحملة مشابهة بعد طوفان الأقصى والشهيد إسماعيل هنية وقتها أصدر تعليمات بعدم الرد على أي من هؤلاء وقال معركتنا مع الاحتلال ولن ننجر لمعركة مع ابناء أمتنا، نحن نتصدق بأعراضنا ونقول لهم هداكم الله وأجرنا وثوابنا عند الله ولا نريد شكرا من أحد".