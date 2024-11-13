الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو)

بايدن وترامب، فيتو
بايدن وترامب، فيتو

استقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لبحث انتقال السلطة.

بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض

وقال بايدن فى مستهل اللقاء مع ترامب، نتطلع أن يكون لدينا كما قلنا انتقال سلس للسلطة، ونفعل ما فى وسعنا لتوفير كافة الأدوات لذلك الأمر.

من جانبه وجه ترامب الشكر إلى بايدن، مؤكدا أن السياسية صعبة وليست عالما لطيفا، لكننا اليوم كسرنا هذه القاعدة، معربا عن تقديره للتعهد بالانتقال السلس للسلطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس، فى سياق تعليقها على قرار بايدن دعوة ترامب "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة... هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".

انتقادات ترامب وبايدن المتبادلة لسنوات طويلة

وتبادل بايدن وترامب الانتقادات الشديدة لسنوات، ويتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماما بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا إلى التجارة. وصور بايدن (81 عاما) ترامب على أنه تهديد للديمقراطية، بينما صور ترامب (78 عاما) بايدن على أنه غير كفء.

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي

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