الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

خبير بالشأن الإسرائيلي: هناك انسجام بين توجهات نتنياهو وترامب في الشرق الأوسط

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن هناك حالة من التفاؤل تسود بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، خاصة بعدما اتضحت ملامح أركان الإدارة الأمريكية القادمة، عقب الإعلان عن كلٍ من مستشار الأمن القومي الأمريكي وكذلك وزير الخارجية اللذين يؤيدان دولة الاحتلال بشدة بالإضافة إلى دعمها المطلق لتدمير المفاعل ومهاجمة المشروع النووي الإيراني.

انسجام بين نتنياهو وترامب 

وأضاف «شديد»، خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية: «اختيار الإدارة الأمريكية حتى الآن يبين وجود انسجام بين توجهات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط».

حالة استياء تسيطر على المجتمع الإسرائيلي 

وتابع، أن حالة من الاستياء تسود المجتمع الإسرائيلي عقب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود في شمال قطاع غزة بمنطقة جباليا، مشيرا إلى أن قطاع غزة تحول إلى منطقة منكوبة مدمرة.

 

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النزوح الداخلي للإسرائيليين 

وواصل: «أصبح هناك تبلور لفكرة النزوح الداخلي لدى الإسرائيليين، وشهدنا بالأمس أن بعض سُكان منطقة حيفا طالبوا بالمغادرة وبالفعل غادروا على مسئوليتهم الخاصة، يأتي ذلك علاوة على هجرة الإسرائيليين بالخارج»، مشيرا إلى أن بعض الإحصائيات تحدثت عن 180 ألف مواطن  غادروا إسرائيل خلال شهور الحرب.

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