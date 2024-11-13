للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي

استقبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وقال بايدن إنه يتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوري مع استلام ترامب مقاليد الأمور.

وكانت إدارة البيت الأبيض ذكرت قبل وقت سابق في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن الانتقال المرتقب للسلطة في البلاد.

لقاء يجمع بايدن وترامب

وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن فريق بايدن يعمل على ترتيب اجتماع انتقالي مع ترامب، وأنه بات يناقش عملية الانتقال المقبلة مع فريق الرئيس القادم.

ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الامريكية



و فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.