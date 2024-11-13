الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خططه لإنهاء الحرب في لبنان خلال الأسابيع القادمة.

 خطط نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان

واجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في واشنطن مع مسئولين أمريكيين لمناقشة وقف إطلاق النار، وكانت هذه الاجتماعات مثمرة بحسب تصريحات المسؤولين.

 رسائل من نتنياهو حول خطط إسرائيل في الشرق الأوسط

لكن الصورة لا تتوقف هنا، حيث كشفت مصادر أخرى عن اجتماع خاص بين ديرمر والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك لتمرير رسائل من نتنياهو حول خطط إسرائيل في غزة ولبنان وإيران..

وكان الهدف من اللقاء إطلاع ترامب على أولويات إسرائيل في المرحلة المقبلة قبل توليه منصبه، بما في ذلك جهود إنهاء الحرب في لبنان.

قضية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان كانت من أبرز الموضوعات التي نوقشت، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، مع أمل إسرائيلي كبير في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد

أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع

  ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن إسرائيل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشرق الأوسط

مواد متعلقة

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار

أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على اللاعب صلاح محسن

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا

منوعات

المزيد

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

المزيد

خدمات

المزيد

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما حكم قول "اشفع لنا يا رسول الله"؟، دار الإفتاء تجيب

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads