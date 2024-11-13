اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خططه لإنهاء الحرب في لبنان خلال الأسابيع القادمة.

خطط نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان

واجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في واشنطن مع مسئولين أمريكيين لمناقشة وقف إطلاق النار، وكانت هذه الاجتماعات مثمرة بحسب تصريحات المسؤولين.

رسائل من نتنياهو حول خطط إسرائيل في الشرق الأوسط

لكن الصورة لا تتوقف هنا، حيث كشفت مصادر أخرى عن اجتماع خاص بين ديرمر والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك لتمرير رسائل من نتنياهو حول خطط إسرائيل في غزة ولبنان وإيران..

وكان الهدف من اللقاء إطلاع ترامب على أولويات إسرائيل في المرحلة المقبلة قبل توليه منصبه، بما في ذلك جهود إنهاء الحرب في لبنان.

قضية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان كانت من أبرز الموضوعات التي نوقشت، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، مع أمل إسرائيلي كبير في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.