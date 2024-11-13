محافظ الإسماعيلية: مشروعات حياة كريمة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

استعرض اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تحسين حياة المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد مجمع الخدمات

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مجمع الخدمات الحكومية بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، الذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جولته التفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

جانب من الجولة،فيتو

معلومات عن مجمع الخدمات

والمجمع يقع على مساحة إجمالية ٤٨٠ مترا يتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي.

ويضم المجمع: مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب وسجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب تضامن اجتماعي، والوحدة المحلية ومجلس شعبي محلي.

والمبنى تم ترفيقه بالكامل من صرف صحي، مياه، كهرباء، اتصالات، إنترنت، غاز.

تلبية جميع الخدمات للمواطنين

ووجَّه "أكرم" بتلبية جميع خدمات المواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الحكومية بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك ضمن توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية.

وخلال تفقده، التقي "أكرم " بعدد من المواطنين، وحرص علي الاستماع لطلباتهم وشكواهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة.

توزيع 100 كرتونة مواد غذائية

وفي سياق متصل، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بتوزيع عدد ١٠٠ كرتونة مواد غذائية، علي الأسر الأولي بالرعاية والمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، ضمن "مبادرة بداية" لبناء الإنسان المصري.

عدد مشروعات حياة كريمة

ومن الجدير ذكره، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروع تم تنفيذهم في أربع قرى رئيسية و٣٧ تابع.



أبرز الحضور خلال الجولة

وشهد الجولة كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، اللواء، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الدكتورة رشا فرحان مدير متابعة محافظ الإسماعيلية، ووكلاء الوزارة ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية بالإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



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