أمن الإسماعيلية يحقق في وفاة طالبة جامعية بالاختناق داخل حمام مسكنها

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية التحقيق في واقعة مصرع طالبة جامعية تعرضت للاختناق بغاز ثانى أكسيد الكربون، داخل حمام منزلها بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وفاة الطالبة في الحال

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت بلاغا يفيد إصابة طالبة جامعية بالاختناق داخل حمام مسكنها في قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، مما أدى إلى سقوطها أرضا ووفاتها في الحال.

تفاصيل حادث الاختناق

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية الى موقع البلاغ وتبين ان الفتاة تدعى زهراء سامح عثمان، 22عاما، مصابة بالاختناق داخل الحمام وكانت تستعد لحفل خطوبتها خلال أيام.

فحص البلاغ والتحقيق

ومن جهة أخرى أمر مدير مباحث مديرية أمن الإسماعيلية بفحص موقع البلاغ للتأكد من وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث ونقل المتوفاة إلى مستشفى فايد التخصصى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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