تاجر ينقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في الإسماعيلية (فيديو وصور)

نجح تاجر بسوق السمك في الإسماعيلية، في إنقاذ سلحفاة مائية نادرة ومهددة بالانقراض من قبضة صياد.

شراء السلحفاة من الصياد

وأصر التاجر على شرائها من الصياد بمبلغ 1000 جنيه، وذلك لإعادتها إلى المجرى المائي لقناة السويس، وخاصة عقب اكتشافه بأنها أنثى ويمكن أن تحمل بيضا بين أحشائها.

السلحفاة التي عثر عليها،فيتو

السلحفاة التي عثر عليها،فيتو

رفض التاجر بيع السلحفاة

وذكر التاجر أن عددا من المطاعم عرض عليه شراء السلحفاة المائية التي عثر عليها بالإسماعيلية بمبالغ وصلت إلى 5000 جنيه، وذلك لأن هناك معتقد بأن شرب دمائها يمنح القوة، كما أن لحمها من أغلى أنواع اللحوم، ويحرص البعض على اقتناء صدفها للتحنيط أو لأغراض أخرى.

السلحفاة التي عثر عليها،فيتو

السلحفاة التي عثر عليها،فيتو





العثور على سلحفاة نادرة بالإسكندرية

وعلى صعيد آخر كانت وزارة البيئة نجحت من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وفريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية بالإسكندرية في تحرير سلحفاة بحرية من قبضة تاجر بمنطقة السيوف بالإسكندرية، وإعادتها لبيئتها الطبيعية.

السلحفاة التي عثر عليها،فيتو

السلحفاة التي عثر عليها،فيتو

وكان بلاغ ورد من أحد أعضاء الفريق، حيث تم التوجه إلى موقع تواجد السلحفاة واستدراج التاجر والقبض عليه وتسليمه لقسم الرمل ثانى وإعادة السلحفاة لبيئتها الطبيعية بشاطئ المنتزه وذلك حفاظا على التنوع البيولوجى وحماية البيئة البحرية.

واهابت الوزارة بالمواطنين بالمشاركة في الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض والثروات الطبيعية، وذلك بالإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.