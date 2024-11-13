محافظ الإسماعيلية يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بقرية التقدم (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بقرية التقدم بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك خلال زيارته التفقدية الموسعة اليوم لعدد من المشروعات الخدمية بالمركز.

شرح وافر من ممثلي الشركة

واستمع محافظ الإسماعيلية إلي شرح ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو ٧٠ ٪ من المباني الإنشائية، وجاري توريد المهمات الميكانيكية ومن ثم تجهيزه وتشغيله.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

عدد مشروعات حياة كريمة

يذكر أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع يبلغ نحو إجمالي ١٣٦ مشروع تهدف إلي تحسين جودة الحياة للمواطن في القري.

ووجه "أكرم " بسرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات "حياة كريمة" في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.

جانب من الجولة،فيتو

أبرز الحضور خلال الزيارة

جاء ذلك بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة،العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، د.علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء محمود شبابك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق،م.علي هيصم مدير عام الاسكان،م.احمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل،فاطمة ابو الوفا مدير وحدة حياة كريمة، والدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.





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