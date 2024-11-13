الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد محطة المعالجة الثلاثية بقرية التقدم (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بقرية التقدم بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك خلال زيارته التفقدية الموسعة اليوم لعدد من المشروعات الخدمية بالمركز. 

تاجر ينقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في الإسماعيلية (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع القنطرة شرق استعدادًا لموسم حصاد القمح (صور)

شرح وافر من ممثلي الشركة 

واستمع محافظ الإسماعيلية إلي شرح ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو ٧٠ ٪ من المباني الإنشائية، وجاري توريد المهمات الميكانيكية ومن ثم تجهيزه وتشغيله. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

عدد مشروعات حياة كريمة 

يذكر أن مشروعات  المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع يبلغ  نحو إجمالي ١٣٦ مشروع تهدف إلي تحسين جودة الحياة للمواطن في القري. 

ووجه "أكرم " بسرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات "حياة كريمة" في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

أبرز الحضور خلال الزيارة

جاء ذلك بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة،العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، د.علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء محمود شبابك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق،م.علي هيصم مدير عام الاسكان،م.احمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل،فاطمة ابو الوفا مدير وحدة حياة كريمة، والدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ.  

 

 


 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية محطة التقدم محطة معالجة التقدم القنطرة شرق

مواد متعلقة

تاجر ينقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في الإسماعيلية (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع القنطرة شرق استعدادًا لموسم حصاد القمح (صور)

تكثيف المرور على مساجد الإسماعيلية (صور)

وقف عدد من محاولات البناء المخالف خلال حملة بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads