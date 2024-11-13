محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمستشفى القنطرة شرق المركزي، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لتشغيل مستشفى القنطرة شرق ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، الدكتور علي رفعت نائب رئيس فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، الصحة، الإسكان، العمل، ومدير مكتبة العامة بالإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

الاستماع إلى شرح تفصيلي

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح الدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطرة شرق المركزي، عن مكونات المستشفى والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

معلومات عن المستشفى

وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني ٨٨٨١ مترا مربعا، عبارة عن مبنى ممتد مكون من أربعة أجزاء، بالإضافة إلى مبنى الكهرباء ومبنى الخزان والمخزن والمشرحة وغرفة للأمن، كما تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المقام عليها المستشفى حوالي ١١٢٥٦ مترا مربعا بطاقة استيعابية ٦٦ سريرا، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ التي شهدت تقديم ٤٩١٣ خدمة طبية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وتحتوى المستشفى على أقسام الاستقبال والداخلي، النساء، العمليات، العناية المركزة، الحضانات، المعامل، قسم الأشعة السينية والمقطعية والسونار، العيادات الخارجية، قسم الغسيل الكلوي، بنك الدم، بالإضافة إلى الخدمات مثل المشرحة والمغسلة والتعقيم.

كما تضم مستشفى القنطرة شرق محطة كهرباء وسكن للأطباء وآخر للتمريض ومدرسة للتمريض تحتوي على ثلاثة فصول ومعمل وغرفة إدارية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

الهدف من الزيارة

وتهدف هذه الزيارة إلى دعم جهود تطوير النظام الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

وخلال الزيارة، حرص محافظ الإسماعيلية على لقاء عدد من المنتفعين بخدمات المنظومة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، وأكد المحافظ على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، والمتابعة مستمرة لمستوى الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المحافظة.

كما التقى محافظ الإسماعيلية بمرضى الغسيل الكلوي وحرص على التأكد من تلقيهم الخدمة على الوجه الأكمل واستمع إلى الطبيب المناوب عن حالتهم الصحية، وأوصى أكرم الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى وتذليل كافة العقبات والإجراءات الإدارية التي تواجههم.

كما اطمأن أكرم على التجهيزات والأجهزة الطبية وعدد الأسرة بالمستشفى.

وتفقد العيادات الخارجية والصيدلة للتأكد من توافر الأدوية للمرضى.





وخلال تفقده عيادة الرمد، أثنى مدير المستشفى على الدكتورة صفاء محمد دكتور أمراض الرمد على حرصها على أداء مهام عملها وخدمة المرضى وذلك عقب مواعيد العمل الرسمية، هذا إلى جانب تفقد عيادة القلب وعيادة الأنف والأذن ومطبخ تقديم الوجبات للمرضى بالمستشفى.

وخلال الزيارة التقى أكرم بمريضة ووالدتها التي تعاني من مرض الروماتويد مما يتعذر عليها خدمة ابنتها المريضة، وطلبت من المحافظ أن تتلقي ابنتها الرعاية الطبية اللازمة لعلاجها، وعلى الفور وجه أكرم بتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتسهيل وتيسير الإجراءات لعلاجها.

وفي ختام الزيارة، أشاد أكرم بالجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية والإدارية في المستشفى، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية بما يتماشى مع المعايير الحديثة للرعاية الصحية، مع تعزيز دور المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان أفضل خدمة للمواطنين كما حرص أكرم على التقاط الصور التذكارية مع طاقم الأطباء والتمريض للمستشفى وحثهم على حسن معاملة المرضى.

يذكر أن قرى مركز ومدينة القنطرة شرق ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية ويبلغ عددها ٤ قرى رئيسية وتوابعها وعددهم ٣٧ تابعا.

