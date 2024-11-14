نجوم كرة القدم من المستطيل الأخضر لأقسام الشرطة والمحاكم، بلاغ زملكاوي ضد كهربا بسبب الغرامة، حكم بحبس إمام عاشور، الاتهامات تلاحق علي غزال، والإفراج عن ثلاثي الزمالك بعد أزمة السوبر

تحول عدد من نجوم الكرة من المستطيل الأخضر إلى نجوم في ساحات المحاكم وصفحات الحوادث حيث شهد الوسط الكروي موجة من القضايا والبلاغات التي اتهم بها عدد كبير من نجوم الكرة على رأسهم لاعبي القطبين الزمالك والأهلي، خلال الأسابيع الماضية وأثارت ضجة واسعة بعد أحكام بسجن بعضهم ومثولهم أمام القضاء في مصر وخارجها.

الزمالك يقدم بلاغا ضد محمود كهربا

وأعلن نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اليوم الأربعاء، التقدم ببلاغ ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة المقررة عليه للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كان مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه أن النادي حصل على غرامة كهربا كاملة، وأنهم رفضوا تقسيط الغرامة.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قالت إن النادي حصل على غرامة كهربا بالدولار، وأكدت إدارة النادي الأهلي واللاعب أن الغرامة تم تسديدها بالجنيه المصري.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن كواليس أزمة النادي مع كهربا لاعب النادي الأهلي بسبب عدم سداده شيك بـ6 مليون جنية لصالح الزمالك.

وقال المصدر: إن الزمالك حصل على 70 مليون جنيه من اللاعب من أصل 76 مليون جنيه وفقا لغرامة الفيفا عليه.

وأضاف المصدر: كهربا كان عليه شيك لصالح الزمالك بـ6 ملايين جنيه واللاعب لم يسددهم ولم يستجب لمطالب الزمالك لدفع قيمة الشيك لذلك قرر الزمالك تحرير محضر بالواقعة لحفظ حقوق النادي.

الحكم بحبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة الاعتداء على فرد أمن

فيما أصدرت محكمة جنوب الجيزة أمس الثلاثاء حكما بحبس إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، 6 أشهر بتهمة الاعتداء على فرد أمن مول شهير.

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 2024/6/19 بدائرة قسم أول الشيخ زايد ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفى "فرد الأمن" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير طبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.

وطلبت النيابة العامة معاقبة إمام عاشور بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات على سند مما قرره المجني عليه عبد الله مصطفى "مشرف أمن البوابة الرئيسية المول أركان" بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالاعتداء عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه ما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بالقدم اليمنى وذلك أثناء قيامه باستيقاف المشكو في حقه، أثناء قيامه وبرفقته أشخاص آخرين بالبحث عن أحد الأشخاص، قام بمعاكسة زوجته أثناء خروجها من سينما أركان، وعلل سبب تأخره في الإبلاغ عن الواقعة كونه يتلقى العلاج اللازم ومراجعة إدارة المول واتخاذ الإجراءات.

وأوضحت الحيثيات أنه ورد التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد المركزي والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه فرد الأمن تبين وجود كدمة بالساق اليمني.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة الشيخ زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

ترحيل علي غزال إلى قسم شرطة التجمع الأول للكشف الجنائي.

كما رحلت أجهزة الأمن علي غزال، لاعب كرة القدم السابق، لقسم شرطة التجمع الأول لفحص باقي أوراقه والتأكد من عدم وجود أحكام أو قضايا أخرى، عقب انتهاء جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة التحقيق معه في ما هو منسوب ضده من اتهام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها في مشروع للاستيراد والتصدير.

تصدر اللاعب علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، المشهد بالوسط الكروي بعد إلقاء القبض عليه، يوم الإثنين الماضي، حيث يواجه اتهامات بالتورط في النصب على عدد من لاعبي الكرة المصرية وتبديد إيصالات أمانة لصالحهم في مشروع خاص به استثمر خلاله أموال بعض زملائه السابقين ولكنه امتنع عن سداد الأرباح لهم، وأيضا تهربه من تنفيذ أحكام.

نجوم الكرة المنصوب عليهم

وبحسب مصادر، فإن أبرز اللاعبين الذين وقعوا ضحايا للاعب علي غزال في دفع أموالهم لاستثمارها في مشروعه الخاص هم زملاؤه السابقون في نادي سموحة الذي لعب له قبل عدة مواسم.

ويتصدر الأسماء حسام حسن مهاجم سموحة وأيضًا محمود حليمو زميله بالفريق ومحمود عزت مدافع سموحة السابق والذي اعتزل مؤخرا بجانب الشقيقين عمرو وكريم طارق لاعبي طلائع الجيش حاليًّا.

وشملت القائمة أيضًا أحمد حمدي لاعب الزمالك حيث دفع أموالًا لصالح علي غزال من أجل. استثمارها وتقدم ببلاغ ضد اللاعب للحصول على أمواله.

وسبق أن لعب علي غزال بقمصان عدة أندية مصرية مثل وادي دجلة وسموحة ومصر المقاصة كما لعب لـ فيريرنسي وناسيونال ماديرا البرتغاليين وفانكوفر الأمريكي.

محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك

بينما شهدت الأسابيع الماضية أزمة عنيفة كان بطلها أحمد فتوح، لعب نادي الزمالك بعدما حوكم بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

وأكدت أسرة ضحية الدهس بسيارة اللاعب أحمد فتوح خلال جلسة محاكمته موافقتهم على التصالح وقبول الدية.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، قضت الجلسة السابقة بتأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة الاحد 16 نوفمبر، مع إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 50 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وحضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

وفور بدء الجلسة طالب محامي اللاعب بدفع الدية ومقدارها كيلو فضة وإخلاء سبيله، فيما رفض محامي الضحية التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيّدته تحريات جهة البحث.

الإفراج عن ثلاثي الزمالك بعد أزمة السوبر المصري بالإمارات

وفي شهر أكتوبر الماضي، اشتعل الوسط الكروي بعد القبض ثلاثي نادي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة)، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بعدما اتهموا بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وقررت محكمة أبو ظبي الابتدائية حبس الثلاثي لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، بل صدور العفو الرئاسي للثلاثي.

بعدها أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

كما قرر اتحاد الكرة بعد الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري، توقيع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وكذلك جماهير القلعة البيضاء، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

قرارات اتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب أحداث السوبر

اتحاد الكرة قرر:

- تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.