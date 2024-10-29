الشباب والرياضة: انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات وعودتهم خلال ساعات

الزمالك، أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، نجاح التنسيق والتواصل الذي جرى بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجزين بدولة الإمارات.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أنه من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك في إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.

وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية، حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك؛ مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري، قبل نهائى بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وقررت المحكمة حبس المتهمين لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

وتنتهي عقوبة الحبس لمدة شهر على ثلاثي نادي الزمالك يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث تم احتجاز كل من مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

أول تحرك من مجلس إدارة نادي الزمالك

وتقدم محامي نادي الزمالك باستئناف منذ قليل على عقوبة حبس الثلاثي.

وينص القانون الإماراتي على مهلة تصل إلى 15 يوما لتقديم الاستئناف، وهو ما استغله مسئولو نادي الزمالك.

سليمان ونيرة الأحمر يطمئنان على أسر ثلاثي الزمالك

وحرص أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان عليهم.

كما توجه أحمد سليمان ومعه نيرة الأحمر إلى أسرة دونجا للاطمئنان عليهم حتي كانت والدة دونجا مريضه وتمر بظروف صحية صعبة وتم استدعاء دكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك للكشف عليها.

وأجرى أحمد سليمان أمس اتصالا هاتفيا بأسرة مصطفى شلبي لاعب الزمالك للاطمئنان عليهم.

حسين لبيب يتواجد في الإمارات

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق في الإمارات وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك.

ويستمر الثلاثي في الإمارات من أجل متابعة أزمة احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض.

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، فيتو

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات أزمة عنيفة.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد أيضًا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، تفأجأ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.