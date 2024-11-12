الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

القبض على صاحب مصنع شاش طبي غير مرخص بالحوامدية (صور)

القبض على صاحب مصنع
القبض على صاحب مصنع شاش طبي غير مرخص، فيتو

ألقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع لتصنيع الشاش الطبي، بدون ترخيص.

وتمكنت قوات من إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية من مداهمة المصنع فور ورود معلومات أكدتها التحريات بقيام شخص بإدارة مصنع بـــدون ترخـــيص مخصص لتصنيع الشاش الطبي، بمنطقة مزلقان منى الأمير بمدينة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الاجهزة المعنية القبض علي صاحب مصنع مخصص لتصنيع الشاش الطبى بدون ترخيص بمديرية امن الجيزة

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