القبض على صاحب مصنع شاش طبي غير مرخص بالحوامدية (صور)
ألقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مصنع لتصنيع الشاش الطبي، بدون ترخيص.
وتمكنت قوات من إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية من مداهمة المصنع فور ورود معلومات أكدتها التحريات بقيام شخص بإدارة مصنع بـــدون ترخـــيص مخصص لتصنيع الشاش الطبي، بمنطقة مزلقان منى الأمير بمدينة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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