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ملفات وحوارات

مخلصون وحلفاء متشددون.. قراءة في أسماء إدارة ترامب الجديدة.. يجمعهم التوافق على مناهضة الهجرة والإجهاض.. وسياستهم الخارجية لن تختلف عن الولاية الأولى

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

إدارة ترامب، بدأ الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اختيار عناصر إدارته الجديدة خلال ولايته الثانية التي يبدأها يوم 20 يناير المقبل، وسيطر على اختيارات ترامب سواء من أعلن ترشيحه أو كشف عن نيته ترشيحه لشغل المنصب، سمات مشتركة فى جميع الشخصيات ممن وقع عليهم الاختيار.

سياسة إدارة ترامب الخارجية خلال ولايته الثانية

ويجمع هؤلاء جميعا ذات الميول والتوجهات الرافضة للهجرة والإجهاض والتشدد تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة، ويتنبى الجميع شعار "أمريكا العظيمة" فى دلالة على منح الاقتصاد الأمريكى أولوية على كافة الملفات الأخرى، خاصة الخارجية بشكل يؤكد عدم وجود جديد فى سياسة الرئيس الخارجية مختلفا على ولاية ترامب الأولى المنصبة على عداء الصين ودعم إسرائيل أولويات.

ترامب وبيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكى الجديد، فيتو
ترامب وبيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكى الجديد، فيتو

وبطبيعة الحال يمنح الدستور الأمريكى للرئيس، سلطة ترشيحات المناصب العليا ورفع أسمائهم إلى مجلس الشيوخ، الذي يملك القرار بالنهاية، بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تتولاها لجان متعددة، الهدف من ذلك تلافي احتكار السلطة في يد واحدة.

مذيع يتولى وزارة الدفاع الأمريكية فى عهد ترامب 

وشملت الأسماء التى أعلن عنها ترامب حتى حينه، مقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، بيت هيجسيث، لمنصب وزير الدفاع، وماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإيليز ستيفانيك سفيرة في الأمم المتحدة، ولي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة، ومايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي، جون راتكليف" للمخابرات المركزية و"ستيفن ويتكوف" مبعوثا للشرق الأوسط.

مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة تدين بالولاء لترامب وإسرائيل 

وكالعادة اختار ترامب مندوبة بلاده فى الأمم المتحدة تحمل الولاء لإسرائيل، وهو الأمر المتوفر فى إليز ستيفانيك، النائبة عن ولاية نيويورك التى تبلغ الـ40 من العمر.

وقال ترامب، "إنها مناضلة في سبيل الولايات المتحدة أولا، وهي قوية ومثابرة وذكية إلى أبعد الحدود".

وحصلت ستيفانيك على عضوية الكونجرس عام 2014 في سن الـ30، وأصبحت على مر السنين من أكبر داعمي دونالد ترامب.

وقد برز اسمها على الصعيد الداخلى لدفاعها المستميت عن ترامب خلال أول مسعى لعزله عام 2019، ومن ثم رفضت المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن عام 2020.

إليز ستيفانيك،فيتو
إليز ستيفانيك، فيتو

وفي ديسمبر 2023، انتشرت لها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات وهي تطرح أسئلة بشكل متوتر جدا على رئيسة جامعة هارفرد كلودين جاي، بشأن شعارات مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعة، واستقالت جاي في وقت لاحق.

واتهمت إليز ستيفانيك في منتصف أكتوبر الماضى الأمم المتحدة بأنها "غارقة في معاداة السامية".

وحرص سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، ستيفانيك على تعيينها، وكتب "في وقت يعم فيه الحقد والأكاذيب قاعات الأمم المتحدة يبدو وضوحك الأخلاقي الثابت أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، وفق زعمه.

وفي السياسية الأمريكية يشكل منصب سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية منصة لمسؤوليات أعلى مستقبلا، كما حصل مع مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية في عهد بيل كلينتون، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في عهد باراك أوباما، وجورج بوش الأب الذي أصبح رئيسا.

كما اختار الرئيس الأمريكى المنتخب، الحاكم السابق لولاية أركنساس، القس مايك هاكابي، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال: "يسعدني أن أعلن أن الحاكم السابق لولاية أركنساس المحترم، مايك هاكابي، قد تم ترشيحه لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل".

وبذلك يصبح هاكابي أول شخصية غير يهودية تتولى هذا المنصب منذ عام 2011.

مهمة إيلون ماسك فى ولاية ترامب الثانية 

كما أعلن ترامب، اختيار الملياردير الأمريكى إيلون ماسك لتولي قيادة وزارة "الكفاءة الحكومية" جنبا إلى جنب مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

واختار ترامب، رئيسة حملته سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المركز، بالإضافة إلى مستشاره السابق ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات.

ومنصب مستشار الأمن القومي الذي رشح له مايك والتز، من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأمريكية، ويعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ أسوة بباقى عناصر الإدارة.

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

ووظيفة المستشار التنسيق بين وكالات الأمن القومي العليا في الولايات المتحدة، وتقديم تقارير للرئيس الأمريكي وتنفيذ سياساته.

يبلغ والتز من العمر 50 عامًا، وهو أحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة الأمريكية، وخدم في أفغانستان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا أيضًا.

ويعد أحد المؤيدين لترامب في السنوات الأخيرة، ودائمًا ما تتطابق مواقفه وأفكاره مع مواقف وأفكار الرئيس المنتخب.

كما أنه أحد أعضاء فريق عمل الصين في مجلس النواب الأمريكي.

 

إدارة ترامب أغلبهم شاركوا فى حملته الانتخابية 

وتعليقا على تلك الاختيارات قال مدير التحالف الأمريكى شرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الأشخاص الذين رشحهم ترامب حتى الآن لإدارته المقبلة، "شاركوا في حملته الانتخابية"، معتبرا أنهم "بالتالي يسعون إلى تحقيق رغبات الشعب، وفق ما نقل موقع "الحرة" الأمريكى.

وقال، أن "ترامب يسعى إلى تشكيل حكومة تحقق رغبات الشعب الأمريكى سواء في الملفات الداخلية أو على صعيد القضايا الخارجية"، مشيرا إلى أن "اتهام الرئيس المنتخب بالعنصرية أو الفاشية أو أنه يميني متشدد لم يعد لها أي معنى".

وحول اختيار، توم هومان مسؤولا عن ملف الحدود الجنوبية والشمالية والأمن الجوي والبحري وجهود ترحيل المخالفين، قال حرب: "سيسعى توم هومان إلى وقف الهجرة غير القانونية عبر الحدود البرية، وربما إعادة أعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".

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