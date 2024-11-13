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خارج الحدود

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال مايك هاكابي مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب السفير في إسرائيل: إن ضم الضفة الغربية "بالطبع" أمر وارد، لكنه ليس هو من يضع السياسة.

 مايك هاكابي: أنفذ سياسة الرئيس

وأضاف مايك هاكابي "أعتقد أيضًا أن شعب إسرائيل يستحق بلدًا آمنًا ومأمونًا وأي شيء يمكنني القيام به للمساعدة في توفير ذلك سيكون امتيازًا كبيرًا لي".

وتابع مايك هاكابي "حسنًا بالطبع لن أضع السياسة، سأنفذ سياسة الرئيس، لكنه أثبت بالفعل في ولايته الأولى أنه لم يكن هناك رئيس أمريكي كان أكثر مساعدة في تأمين سيادة إسرائيل من نقل السفارة، والاعتراف بهضبة الجولان، ولم يفعل أحد أكثر من الرئيس ترامب وأتوقع تمامًا أن يستمر ذلك".

 مايك هاكابي مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل
 مايك هاكابي مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل

 أول شخص غير يهودي يتم ترشيحه لمنصب السفير في إسرائيل

وعندما سُئل عن إمكانية إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، قال هكابي: "حسنًا، لم يكن لدي الوقت لمعالجة ذلك" ويكرر أنه ليس من وظيفته وضع السياسة، بل تنفيذها.

وكان هكابي، 69 عامًا، أحد أكثر المؤيدين المتحمسين لإسرائيل، وهو أول شخص غير يهودي يتم ترشيحه لهذا المنصب منذ أن اختار الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش جيمس كانينجهام في عام 2008.

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الضفة الغربية إسرائيل رئيس أمريكي جورج دبليو بوش

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