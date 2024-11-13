ما لا تعرفه عن الإعلامي بيت هيجسيث المرشح لوزارة الدفاع في حكومة ترامب

دائما ما يثير الرئيس دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته واختياراته، وقرارته التي يصفها البعض بالغريبة، بينما يؤكد البعض الآخر على جرأتها.

ترامب يختار إعلامي لوزارة الدفاع

وكان آخر تلك الاختيارات التي أثارت الجدل، الأخبار التي أفادت باختيار ترامب لـ بيت هيجسيث، ليتولي وزارة الدفاع في حكومته المقرر بدء عاملها مع بداية العام المقبل، بعد تسلم ترامب مقاليد حكم أمريكا.

من هو بيت هيجسيث

بيت هيجسيث، هو ضابط سابق ومقدم برامج"فوكس آند فريندز ويك إند، على قناة فوكس نيوز المؤيدة بشدة للرئيس ترامب، ويبلغ من العمر 44 عامًا.

شغل هيجسيث، منصب قائد مشاة في الحرس الوطني للجيش، قبل انضمامه لقناة فوكس، كما شارك في وحدات الجيش الأمريكي في أفغانستان، والعراق، وخليج جوانتانامو بكوبا، كما كان رئيسًا سابقًا لـ "قدامى المحاربين المعنيين بأمريكا"، وترشح لمجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا عام 2012.

حرص هيجسيث، علي رواية جميع تجاربه، في كتاب، رصد فيه كيفية تشابك سلسلة القيادة، كما تضمن وصفًا لكيفية إنقاذ المحاربين والفوز في الحروب الأمريكية المستقبلية.