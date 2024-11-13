3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

انتخابات اتحاد الكرة، مع ظهور محامي قائمة المهندس هاني أبو ريدة لخوض انتخابات اتحاد الكرة في الدورة القادمة اليوم بمقر الاتحاد تزايدت التكهنات حول مستقبل كرة القدم المصرية في الولاية الجديدة لأبو ريدة في ظل وجوه تظهر على مسرح كرة القدم المصرية لأول مرة في تاريخها.

الجميع يترقب الخطوات الأولى للقائمه خاصة وأن الجميع يمني نفسه بخطوات إصلاحية تصحح مسار الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة التي شهدت تراجعًا في أسهم الكرة على مستوى المسابقات المحلية وكذلك نتائج المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب على المستويات الدولية.

لجنة برئاسة المعلم حسن شحاته

وتعمد المهندس هاني أبو ريدة في اختيار قائمته التي سيخوض بها الانتخابات الاهتمام بأصحاب الخبرات الإدارية ولم تشمل قائمته أحدًا من نجوم كرة القدم المعروفين سواء على المستوى الدولي أو المحلي في ذات الوقت الذي خطط فيه لاختيار لجنة فنية على أعلى مستوى لإدارة الملف الفني داخل اتحاد الكرة مع المدير الفني للاتحاد، وتم الاستقرار على أن يكون المعلم حسن شحاته المدرب الأسطوري للكرة المصرية على رأس تلك اللجنة ومعه الكابتن محسن صالح ومعهم العميد أحمد حسن (الصقر) مع اختيار اسمين اخرين.

توجيه الشكر لمجلس رابطة الأندية

وهناك اتجاه داخل قائمة المهندس هاني أبو ريدة لتوجيه الشكر لرابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب على أن تعود مسابقة الدوري الممتاز إلى اتحاد الكرة لترتيب الأوضاع قبل انتخاب رابطة جديدة تحاول الارتقاء بالمسابقة وإعادتها من جديد لدوري من دورين كما يحدث في كل دوريات العالم.

نقل مقر اتحاد الكرة

ومن المقرر أن يتخذ المجلس قرارًا في أول اجتماع له بنقل مقر الاتحاد إلى مدينة السادس من أكتوبر؛ حيث يوجد مقر عالمي بمشروع الهدف ومحاولة الاستفادة من المقر التاريخي للاتحاد في 5 شارع الجبلاية.

وهناك تصميم من المهندس هاني أبو ريدة على أن يعود اتحاد الكرة كما كان منذ سنوات معتمدًا على هيكل إداري متميز وعدم تواجد أعضاء مجلس الإدارة إلا في الاجتماعات فقط وليس التواجد في الاتحاد بصفة دائمة.

أبو ريدة يدرك تمامًا أن المهمة في غاية الخطورة وأن الأمر يحتاج إلى جهد كبير من أجل تصحيح المسار في أمور كثيرة خاصة بكرة القدم.