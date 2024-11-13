الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 9 جنيهات.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بسلة من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
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انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والملوخية والبصل في سوق العبور

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