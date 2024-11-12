الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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محافظات

تحرير 33 محضرًا للمخابز والمحال التجارية المخالفة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بقيادة المقدم أحمد المغربي، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

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نتائج الحملات التموينية  

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط 480 زجاجة مياه غازية، 200 زجاجة مياه معدنية، و140 زجاجة زيت طعام منتهية الصلاحية، وضبط 6000 زجاجة خل داخل أحد المصانع بها غش تجاري وعلامة تجارية مقلدة.

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

الرقابة على المخابز البلدية المُدعمة 

كما تم تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

مجال الأسواق والمحال التجارية 

تم تحرير 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن وجود المخازن. 
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ضرورة عمل متابعة مستمرة 

ومن جانبه كان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على مدار يومي 11 و12 نوفمبر الجاري؛ لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة؛ للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

 

ووجَّه "أكرم" بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل. 

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