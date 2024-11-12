الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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جامعة القناة تناقش مشكلات الأطفال والمراهقين بمدارس الإسماعيلية(صور)

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا حول مشكلات الأطفال والمراهقين، بمدرسة الشهيد مصطفى محمود الإعدادية للبنات، في محافظة الإسماعيلية وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.  

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المشرفون على فعاليات البرنامج 
 

و أُقيم البرنامج تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.  

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

المقدمين للمحاضرة 

و قدم المحاضرة الدكتور طارق علي محمود، المدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، لعدد 34 طالبا من طلاب المدرسة في الإسماعيلية.   

 تناول التحديات والمشكلات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأطفال والمراهقون، مع التركيز على تنمية وعيهم بالتغيرات الطبيعية التي تحدث خلال هذه المرحلة.  

 

أهداف البرنامج التدريبي 

تضمنت أهداف البرنامج زيادة إدراك الطالبات للتغيرات النفسية والجسدية، وفهم الأسباب الأسرية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى ظهور مشكلات سلوكية، وتعزيز قدرتهم على التعامل السوي مع الوالدين لتحقيق أهداف التربية وتجنب المشكلات السلوكية.
 

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

أبرز المشكلات التي تم مناقشتها 

ناقش البرنامج مجموعة من المشكلات الشائعة التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون، مثل المشكلات الصحية الناجمة عن التغذية وتأثير الأدوية على الأطفال، والمشكلات الناتجة عن الظروف الاقتصادية التي تؤثر على النمو العقلي والصحي، ونقص الوعي باحتياجات الطفولة. كما تمت مناقشة أثر العلاقات الأسرية على نمو الطفل، بما في ذلك استقرار الأسرة أو اضطرابها، وتأثير ذلك على سلوك الطفل والمراهق. 

 

المشكلات الشائعة 

شملت المناقشات مشكلات شائعة مثل العناد، الغيرة، الغضب، الهروب من الواجبات، السرقة، الخجل، الخوف، الفوضى، التبول اللا إرادي، اضطرابات الكلام، الاكتئاب، قضم الأظافر، واضطرابات النوم. وأوضح الدكتور طارق علي محمود أهمية دراسة هذه المشكلات من حيث تحديد أسبابها وسبل الوقاية والعلاج. 

 

نُظم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور مدرسة الشهيد مصطفي محمود الاعدادية أفراد المجتمع

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