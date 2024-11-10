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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير الطرق بالقنطرة غرب وأبوصوير

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير الطرق بالمرحلة الثانية لمبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي سيتم تنفيذها بمركزي القنطرة غرب وأبوصوير. 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطرق والكباري بمنطقة القناة وسيناء، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، محمد عيد منصور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، حسني راشد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والدكتورة فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة رصف الطرق التي لم تشملها أعمال الرصف

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة مقترح رصف عدد من الطرق بنطاق مركزي القنطرة غرب وأبوصوير، ليتم رصفها خلال المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" لخدمة المواطنين بقرى الإسماعيلية. 

 

أولوية الرصف للأماكن ذات الكثافة السكانية العالية 

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن الأولوية في أعمال الرصف، للطرق التي تخدم المواطنين في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، والطرق التي تربط القرى بمراكز ومدن المحافظة والمحاور المرورية الرئيسية، والطرق التي يقع عليها المدارس والمستشفيات والمرافق العامة التي تخدم المواطن.

 

 

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